Présidentielle au Bénin: le président Patrice Talon face à deux adversaires

(Belga) Le président du Bénin Patrice Talon aura deux adversaires à l'élection présidentielle d'avril, seuls trois dossiers de candidatures sur les vingt déposés ayant été retenus, a annoncé vendredi la Commission électorale.

Les dossiers acceptés étaient les seuls à être complets, a expliqué la Commission électorale, citant notamment des problèmes au niveau du nombre des parrainages d'élus. Les grandes figures de l'opposition se trouvent en exil ou condamnées à des peines d'inéligibilité leur interdisant de se présenter, ce petit pays ouest-africain, longtemps vu comme un modèle de démocratie, ayant récemment pris un virage autoritaire. M. Talon, un magnat du coton arrivé au pouvoir en 2016, affrontera dans les urnes l'ancien ministre Alassane Soumano du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), considéré comme la plus grande formation politique de l'opposition, et une figure dissidente parmi les opposants au président, Corentin Kohoué. Aux législatives d'avril 2019, aucun des partis d'opposition n'avait été autorisé à présenter de liste et, à l'issue des municipales d'avril 2020, boycottées par une partie des opposants, seuls six maires de cette mouvance ont été élus. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés peuvent déposer un recours à la Cour constitutionnelle, qui publiera la liste définitive des candidats à l'élection dans une dizaine de jours. (Belga)