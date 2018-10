Présidentielle au Brésil - Bolsonaro: "Nous allons changer ensemble le destin du Brésil"

(Belga) "Nous allons changer ensemble le destin du Brésil", a déclaré dimanche soir le président élu de la République du Brésil, Jair Bolsonaro, dans son premier discours, sur Facebook, après l'annonce de sa victoire au 2e tour de la présidentielle.

"Nous ne pouvons plus continuer à flirter avec le socialisme, le communisme, le populisme de gauche", a affirmé ce chantre de la dictature militaire (1964-1985) dans son premier discours, retransmis en direct sur Facebook. "Ensemble, nous allons changer le destin du Brésil", a insisté l'ex-capitaine de l'armée de 63 ans, qui prendra les rênes du plus grand pays d'Amérique Latine en janvier, grâce aux suffrages de plus de 57 millions d'électeurs. "Notre gouvernement sera composé de personnes qui ont le même but que celui qui m'anime maintenant. Le but de transformer le Brésil en une nation libre et prospère." "Et cela signifie que le gouvernement fédéral devra faire un pas en arrière en réduisant sa structure et sa bureaucratie, en réduisant le gaspillage et les privilèges afin que les gens puissent franchir de nombreuses étapes." Dès l'annonce des premiers résultats partiels, des feux d'artifice ont été tirés sur la plage de Barra da Tijuca, où des dizaines de milliers de partisans de Bolsonaro étaient rassemblés devant son domicile pour célébrer la victoire de l'ex-capitaine de l'armée qui deviendra chef de l'Etat en janvier, pour quatre ans. Jair Bolsonaro, a également promis aux Brésiliens que son gouvernement "défendra la Constitution, la démocratie, la liberté". "Ceci n'est ni la promesse d'un parti, ni la parole vaine d'un homme, mais c'est un serment devant Dieu", a dit Bolsonaro, un député élu sous les couleurs de l'extrême droite et nostalgique de la dictature militaire (1964-85).