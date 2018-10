Présidentielle au Brésil - Haddad demande que ses "45 millions d'électeurs soient respectés"

(Belga) Fernando Haddad, candidat de gauche malheureux au 2e tour de la présidentielle dimanche au Brésil, a demandé que ses "45 millions d'électeurs soient respectés", après l'élection de Jair Bolsonaro, qui avait promis à ses opposants "la prison ou l'exil".

Le député d'extrême droite Jair Bolsonaro a obtenu une nette victoire avec 55,2% des suffrages contre 44,8% à Haddad, a annoncé le Tribunal supérieur électoral après le dépouillement de 99,6% des suffrages. Evoquant les "plus de 45 millions de voix" qui se sont portés sur son nom, Haddad, candidat du Parti des travailleurs (PT) a déclaré que "cette partie importante du peuple brésilien doit être respectée". "Les droits civiques, politiques, du travail et sociaux sont en jeu maintenant", a-t-il dit. "Nous avons la responsabilité de représenter une opposition qui place les intérêts de la Nation au-dessus de tout". Fernando Haddad s'est abstenu, dans son discours devant ses militants à Sao Paulo, de féliciter Bolsonaro pour sa victoire, au terme d'une campagne très dure et tendue. Le député d'extrême droite a axé une grande partie de sa campagne sur une démolition en règle et virulente des 13 années de règne du PT (2003-2016). Fernando Haddad avait déclaré vendredi qu'il "lutterait jusqu'au bout pour empêcher le fascisme" au Brésil et encore indiqué dimanche matin, en votant, que "la démocratie et les libertés individuelles étaient en danger". Haddad, qui avait remplacé l'ex-président Lula, emprisonné et rendu inéligible alors qu'il voulait se présenter à un troisième mandat, n'a pas davantage parlé de son mentor lors de son discours. (Belga)