Présidentielle au Brésil - Le président Temer félicite Bolsonaro, transition dès lundi

(Belga) Le président sortant du Brésil, Michel Temer, a félicité dimanche soir le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro pour sa victoire à la présidentielle et annoncé que la transition entre les deux gouvernements débuterait dès lundi.

"Je viens de féliciter le président élu Jair Bolsonaro, j'ai pu percevoir son enthousiasme, non seulement quand il m'a parlé, mais aussi lorsqu'il a fait ses déclarations en faveur de l'unité du pays, de la pacification du pays, de l'harmonie du pays", a déclaré M. Temer depuis sa résidence officielle à Brasilia. Le conservateur Michel Temer, arrivé au pouvoir en 2016 après la destitution par le Parlement de la présidente de gauche Dilma Rousseff dont il était le vice-président, et qui ne s'est pas présenté en raison d'une impopularité record, laissera officiellement le pouvoir à son successeur le 1er janvier. "A partir de demain, nous commençons la transition", a précisé le chef de l'Etat. "Il est nécessaire que nous travaillions tous ensemble pour assurer la continuité de ce que nous avons fait, la politique économique mise en oeuvre dans le pays, et les autres politiques d'ordre environnemental, d'éducation et de santé", a-t-il ajouté. Le mandat de M. Temer a été marqué par une économie en berne, une escalade de la violence, et des scandales de corruption à répétition qui ont fini par le rattraper. L'année dernière, le président sortant a fait l'objet de deux enquêtes du parquet pour corruption et association de malfaiteurs. Dans les deux cas, le Parlement a décidé de geler les dossiers jusqu'à la fin du mandat présidentiel. La police fédérale enquête également depuis plus d'un an pour établir s'il a touché des pots-de-vin en échange de l'adoption en mai 2017 d'un décret visant à favoriser des entreprises du secteur portuaire. (Belga)