Présidentielle au Brésil: Lula creuse à nouveau l'écart face à Bolsonaro dans un sondage

D'après l'institut Datafolha, 48% des Brésiliens voteraient pour l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, contre 27% pour M. Bolsonaro. Lula creuse ainsi l'écart, avec 21 points d'avance au premier tour sur son adversaire. Un précédent sondage de cet institut de référence, publié le 24 mars, lui donnait 17 points d'avance sur M. Bolsonaro. Toutefois, les deux enquêtes ne sont pas totalement comparables, celle de mars prévoyant des scénarios avec d'autres candidats, dont certains se sont retirés depuis. Fin avril, un sondage PoderData donnait en revanche Jair Bolsonarao à seulement cinq points (36%) derrière Lula (41%). Selon le sondage de jeudi, l'ancien président de gauche (2003 à 2010) l'emporterait même au premier tour, avec 54% des voix contre 30% pour Bolsonaro, si ne sont pris en compte que les votes valides, sans les bulletins blancs ou nuls. En cas de second tour, le leader du Parti des travailleurs, âgé de 76 ans, battrait Jair Bolsonaro, 67 ans, de 25 points (58% contre 33%), soit trois points de plus qu'en mars. Ce sondage est le premier réalisé sans les candidatures de l'ex-juge anticorruption Sergio Moro, ancien ministre de la Justice du gouvernement Bolsonaro, et de l'ex-gouverneur de centre droit de Sao Paulo Joao Doria, tenant d'une "troisième voie" et qui se sont retirés de la course. Ce sondage a été effectué auprès de 2.556 personnes entre mercredi et jeudi dans 181 villes, avec une marge d'erreur de +/- 2 points.