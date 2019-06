Prestation de serment à la Chambre: "On a surtout évité le chaos"

Georges Dallemagne, député cdH, était l'invité ce matin de la rédaction de Bel RTL. L'occasion de revenir sur l'agitation autour Dries Van Langenhove, député Vlaams Belang, qui a prêté serment hier à la Chambre. La confrontation redoutée n'a finalement pas eu lieu. M. Van Langenhove est donc resté sur son banc et n'est pas monté au perchoir. Patrick Dewael (Open Vld) avait décidé de présider la séance d'installation de la Chambre depuis son banc.

"C'est une bonne nouvelle car on a évité le déshonneur qui aurait été d'avoir un député Vlaams Belang à la tribune de la Chambre. Il a été inculpé pour négationnisme et racisme. On a surtout évité le chaos s'il y avait eu une bataille de chiffonnier. On a évité une confrontation entre francophones et flamands. C'était très important. Patrick Dewael a permis que les démocrates francophones et flamands, tous ensemble, s'accordent sur la manière d'organiser cette séance plénière", a réagi Georges Dallemagne.