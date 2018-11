Priée par l'AJP de geler le plan social, la ministre De Bue va instruire le dossier

(Belga) La ministre wallonne des Pouvoirs locaux, Valérie De Bue (MR) qui exerce la tutelle sur Nethys, propriétaire des Éditions de l'Avenir, et à qui l'Association des journalistes professionnels (AJP) a demandé, à ce titre, de "geler" la restructuration en cours au sein du journal, va "instruire" le dossier, a-t-elle assuré mercredi en séance plénière du Parlement de Wallonie où elle était interrogée sur le sujet par les députés Dimitri Fourny (cdH) et Pierre-Yves Dermagne (PS).

La ministre a rencontré, mercredi matin, une délégation de l'AJP qui a à nouveau plaidé pour le gel du plan de restructuration menaçant de priver les Éditions de l'Avenir de 25% de leurs effectifs. "Durant la rencontre, l'AJP a pu étayer sa demande qui se base en effet sur le décret gouvernance et sur la possibilité qu'il offre d'exercer une tutelle d'annulation sur les filiales des intercommunales", a expliqué Valérie De Bue. "Je vais instruire ce dossier, ce qui implique la transmission de toutes les décisions et de toutes les pièces nécessaires", a poursuivi la ministre. "Mais ça ne veut pas dire que le plan est annulé puisque le dossier doit être instruit. Et cette instruction ne suspend pas non plus la restructuration", a-t-elle ajouté en assurant par ailleurs "travailler en étroite collaboration avec le gouvernement régional". "J'ai également mis en demeure Publifin de proposer, d'ici le 15 décembre, un plan de réorganisation prévoyant notamment la mise en place d'options stratégiques claires", a encore souligné la ministre selon qui, désormais, "chaque acteur - communes, intercommunales et région - est mis face à ses responsabilités". "J'entends bien compter sur le soutien de tous, y compris sur celui des socialistes liégeois", a conclu Valérie De Bue. (Belga)