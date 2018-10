Progression des écologistes et du PTB, résultat mitigé pour la N-VA

(Belga) Les premières tendances qui découlent des résultats partiels aux élections communales montrent une progression générale des écologistes au sud comme au nord du pays, ainsi que du PTB en Wallonie, notamment à Charleroi. En Flandre, le résultat est mitigé pour la N-VA; on assiste à une remontée du Vlaams Belang.

Peu de bureaux sont encore dépouillés en Wallonie peu avant 18 heures alors que les premiers résultats tardent à être publiés à Bruxelles. Néanmoins, les premières tendances aux élections communales et provinciales permettent d'observer une progression générale d'Ecolo et du PTB tant en Wallonie qu'en Région bruxelloise. Selon un sondage ULB réalisé pour RTL-TVi, il y aurait peu de changement à la tête des grandes villes, le PS se maintenant à Liège, Charleroi et Mons, malgré des pertes. Un coude à coude est observé à la ville de Bruxelles entre le PS et Ecolo. Les verts progressent fortement à Ixelles et un peu partout dans la Région-Capitale. Le cdH conserverait sa majorité absolue dans le fief du président du parti Benoît Lutgen alors que les centristes restent en tête à Namur, ville dirigée par Maxime Prevot. A Bruxelles, les démocrates-humanistes font face à ce stade à un recul important. Le MR semble lui se maintenir dans une série de villes en province de Namur et conforte ses positions dans le Brabant wallon. En Flandre, la N-VA n'a pas réussi son pari de l'emporter dans l'essentiel des grandes villes mais ses principales figures progressent, à l'instar de Theo Francken à Lubbeek, Jan Jambon à Braschaat et Steven Vandeput à Hasselt. L'Open Vld se maintient à Courtrai, avec Vincent Van Quickenborne alors que le CD&V émerge à Bruges au détriment du sp.a. En revanche, les socialistes flamands semblent en mesure de conserver la ville de Louvain où Louis Tobback a fait ses adieux. Le sp.a de Johan Vande Lanotte se maintient à Ostende malgré une baisse importante et il est désormais talonné par l'Open Vld de Bart Tommelein. Les résultats à Anvers demeurent fort attendus. (Belga)