Prolongation des mesures imposées dans le périmètre de 63.000 hectares contre la peste porcine africaine

(Belga) Les mesures prises dans le périmètre de 63.000 hectares défini après l'apparition d'une épidémie de peste porcine africaine dans le sud de la province de Luxembourg à la mi-septembre, ont été prolongées pour une durée indéterminée. Plusieurs mesures complémentaires s'appliquant à la nouvelle zone de vigilance de 28.000 ha ont par ailleurs été décidées, annonce vendredi le ministre wallon de l'Agriculture, René Collin (cdH).

Au sein de cette zone de vigilance déterminée par l'Europe et située au nord du premier périmètre, aucune condition particulière de biosécurité, aucune restriction de circulation, de travaux forestiers et de chasse pour les gibiers (autres que le sanglier) n'est imposée. Par contre, la suppression de la totalité des sangliers et leur transport dans l'un des deux centres de collecte ouverts spécifiquement, à Vlessart et Florenville, y sont obligatoires. Par ailleurs, les titulaires de droit de chasse sur chaque territoire devront organiser, au cours des mois de janvier et de février 2019, au moins trois journées de chasse collective afin de contribuer à la diminution de la population de sangliers. Des dérogations pourront toutefois être sollicitées pour les territoires qui ne sont pas concernés, ajoute le ministre. Selon ce dernier, 477 sangliers ont été analysés à ce jour, dont 417 dans le périmètre infecté. Sur ce nombre, 184 carcasses se sont révélées viropositives. Ces dernières se concentrent toujours autour des villages de Buzenol et Ethe ainsi qu'au niveau du camp militaire de Lagland. Les sangliers prélevés en dehors du périmètre sont, eux, tous négatifs. (Belga)