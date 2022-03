Prolongation du nucléaire - Engie "apportera son concours" à la "réflexion" sur la prolongation du nucléaire

(Belga) Alors que le gouvernement fédéral a mandaté vendredi soir la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, de négocier avec le groupe Engie la prolongation jusqu'en 2035 de deux réacteurs nucléaires, Engie "apportera son concours à cette réflexion, en étudiant avec le gouvernement la faisabilité et les conditions de mise en œuvre des solutions envisagées à ce stade", a réagi l'exploitant des réacteurs dans un bref communiqué.

Engie, qui avait rappelé à de multiples reprises qu'il était trop tard pour une telle prolongation, souligne en effet vendredi soir que la décision de prolonger Doel 4 et Tihange 3 soulève "des contraintes importantes de sûreté, de régulation et de mise en œuvre, d'autant que cette prolongation interviendrait alors même que les activités de démantèlement sur des unités voisines auront commencé". La décision de prolonger les deux réacteurs jusqu'en 2035 "présente ainsi un profil de risque qui dépasse, par son caractère imprévisible et par son ampleur, l'activité normale d'un opérateur privé", poursuit Engie. "Le schéma retenu devra permettre un alignement structurel des intérêts des parties prenantes ainsi qu'un partage adéquat des risques et des opportunités", conclut le groupe. (Belga)