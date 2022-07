Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika - Simon Yates s'impose en solitaire devant son équipier Dion Smith

(Belga) Simon Yates a remporté la 99e édition de la Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika (Esp/1.1), lundi. Après 165,7 kilomètres autour d'Ordizia (Pays basque), le Britannique de BikeExchange-Jayco s'est imposé en solitaire devant son équipier néo-zélandais Dion Smith et l'Espagnol Xavier Canellas (Java Kiwi Atlántico).

La course a été marquée par l'échappée de cinq coureurs: le Canadien Alexander Cataford (Israel-Premier Tech), le Vénézuélien Edwin Torres (Java Kiwi Atlántico) et les Espagnols Julen Irizar (Euskaltel-Euskadi), Marcos Jurado (Electro Hiper Europa-Caldas) et David Martin (EOLO-Kometa). A 66 km de la ligne, Cataford et Irizar se retrouvaient au sol, le Canadien devant abandonner la course. Dix bornes plus loin, le peloton reprenait les autres échappés. Durant l'avant-dernière ascension de l'Alto de Abaltzisketa (3,1 km à 7,3 pour-cent), Yates tentait une première fois sa chance, en compagnie de l'Espagnol Juan Ayuso (UAE Team Emirates) et l'Italien Samuele Battistella (Astana Qazaqtan). En vain. La deuxième tentative du Britannique, lors de la dernière ascension de l'Alto de Abaltzisketa; à 11 km de l'arrivée, était la bonne. Yates prenait une vingtaine de secondes d'avance et s'envolait vers le 29e succès de sa carrière, le sixième de la saison. Le Britannique, 29 ans, disputait sa première course depuis son abandon lors de la 17e étape du Tour d'Italie, le 25 mai. Il avait déjà remporté la Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika, en 2016. Smith réglait le sprint des poursuivants pour signer un doublé BikeExchange-Jayco, Canellas complétait le podium. Yates succès à Luis Leon Sanchez au palmarès de cette épreuve. (Belga)