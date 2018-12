PS et Ecolo disposés à collaborer avec Marie Christine Marghem

(Belga) PS et Ecolo répondent favorablement à Marie Christine Marghem, ont indiqué à Belga les députés Karine Lalieux (PS) et Jean-Marc Nollet (Ecolo). La ministre fédérale de l'Energie a exprimé mercredi lors d'une conférence de presse son intention de faire passer plusieurs dossiers lors du prochain conseil des ministres, dont le mécanisme de rémunération de la capacité (CRM), permettant de maintenir le niveau actuel de sécurité d'approvisionnement électrique, et la provision nucléaire.

"J'espère pouvoir les faire valider lors du conseil des ministres et les présenter au parlement. Je suis confiante. Hier (mardi) en commission, le PS et Ecolo m'ont proposé de conclure des 'contrats à la carte' sur certains dossiers intéressants", a souligné Marie Christine Marghem. Contactés par Belga, les députés Karine Lalieux et Jean-Marc Nollet ont confirmé les propos qu'ils ont tenus mardi en commission de la Chambre. "Nous sommes en effet disposés à travailler sur ces projets car il y a urgence", a indiqué Mme Lalieux (PS). "Nous n'excluons cependant pas d'amender les textes qui nous seront présentés", a-t-elle ajouté. Du côté d'Ecolo, Jean-Marc Nollet a confirmé sa volonté de "travailler positivement et de voter ces textes". "Il faut rattraper le temps perdu. Nous avons l'avantage de ne plus avoir la N-VA. On peut se voir pendant les vacances pour les aspects techniques et entamer les débats parlementaires dès la première semaine de janvier. Chiche. Allons-y."