PS et Ecolo sur le point de présenter leur note: ils vont demander à chaque député leur avis personnel

La note finale reprenant les lignes directrices que le tandem PS-Ecolo compte présenter à l'ensemble des parlementaires wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) touche au but. Avec cette note, le tandem espère dégager une majorité pour la constitution des gouvernements wallon et de la FWB. "Les arbitrages politiques sont faits", a affirmé le négociateur socialiste et bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, à l'issue d'un bureau du PS organisé vendredi après-midi.



Selon nos renseignements RTL INFO, la note devrait être dévoilée ce vendredi soir ou samedi matin. Un point presse avait été évoqué pour ce vendredi 17h, mais il n'a finalement pas été organisé. Un communiqué devrait cependant être bientôt envoyé.



La note va intégrer 133 apports de la société civile. Rappelons que les négociateurs du PS et d'Ecolo ont rencontré plus d'une centaine de représentants de la société civile. Ainsi remaniée, la note doit être présentée aux parlementaires dans l'espoir que quelques-uns (au moins 3) la soutiennent afin de constituer une majorité.



Une fois la note transmise aux parlementaires, les négociateurs comptent permettre aux députés de se prononcer à titre personnel et par écrit sur le document. Ceux-ci auraient, a priori, jusqu'à mardi pour réagir.