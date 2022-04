PSA World Tour - Nele Gilis éliminée en demi-finales à l'Open de Manchester

(Belga) Nele Gilis (N.4) a été éliminée en demi-finales du tournoi de squash de l'Open de Manchester, une épreuve du PSA World Tour dotée pour l'épreuve féminine de 77.500 dollars, dimanche en Angleterre.

Non sans avoir proposé une farouche résistance, la Limbourgeoise, 26 ans, 12e joueuse du monde, s'est inclinée en cinq sets face à la Néo-Zélandaise Joelle King (N.2), 5e mondiale, 33 ans. Nele Gilis a été battue 7-11, 11-8, 9-11, 11-9 et 15-13 dans un match qui s'est prolongé durant 1 heure et 26 minutes. (Belga)