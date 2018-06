Publifin attaque en justice deux élus qui n'ont pas remboursé les sommes "indûment perçues"

Anne Delvaux et Serge Manzato figurent parmi les anciens membres du comité de secteur poursuivis en justice par Publifin dans le cadre des remboursements, recommandés par la commission d'enquête, rapportent les titres Sudpresse et Le Soir mercredi.



Publifin va recevoir très bientôt les citations de son avocat en vue de poursuivre en justice deux membres des anciens comités de secteurs: Serge Manzato, bourgmestre PS d'Engis, et Anne Delvaux (cdH), ancienne députée européenne et conseillère communale à Liège.

Elle a siégé au sein du comité de secteur "Liège-Ville" où elle a manqué deux réunions en octobre 2013 et avril 2014. Publifin lui réclame le remboursement de 13.678 euros nets, soit l'équivalent de 100 % de la somme perçue durant le laps de temps où elle a siégé.





"Je suis prête à aller en justice pour que toute la lumière soit faite"

Mme Delvaux confirme qu'elle n'a pas signé la convention avec Publifin pour un remboursement volontaire. "Et s'il le faut, je suis prête à aller en justice pour que toute la lumière soit faite et que tout soit dit. Je pense que certains n'ont pas envie de ça".

Une convention a été signée entre les élus qui siégeaient dans des comités de secteur et Publifin afin de procéder à un remboursement sur base volontaire correspondant au total à un petit tiers des sommes perçues en net (288.000 eurs sur 1.038.000 euros distribués).

24 personnes sur 26 ont accepté de procéder au remboursement.