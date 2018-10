Publifin enjoint Nethys de révoquer André Gilles et Dominique Drion

(Belga) Le conseil d'administration de Publifin a enjoint vendredi Nethys de révoquer Dominique Drion et André Gilles des mandats que ceux-ci détiennent encore au sein du groupe.

Ces deux personnalités liégeoises sont intimement liées aux affaires Publifin et Nethys qui ont alimenté la chronique politique wallonne pendant de nombreux mois. Leur retour dans des structures liées à ces sociétés - les conseils d'administration de Publipart et Publilec - a suscité de nombreuses protestations. Le conseil d'administration de Publifin "a pris acte" des informations relatives à leur désignation. Il les "regrette fermement dès lors que la décision avait été de les écarter des conseils d'administration de Publifin et Nethys lors de la recomposition de ces organes". "En conséquence, le conseil d'administration de Publifin enjoint ce jour Nethys d'actionner sans délai tous les leviers dont elle dispose afin d'obtenir la révocation des administrateurs précités des différents mandats encore occupés par ceux-ci au sein du groupe", dit-il dans un communiqué. Mardi, au parlement wallon, la ministre des Pouvoirs locaux, Valérie de Bue, a "instamment" demandé aux administrateurs de Publifin de prendre leurs responsabilités, dénonçant "une forme d'hypocrisie" dans un dossier où chacun semble, depuis quelques jours, se renvoyer la balle. Elle a par ailleurs assuré qu'elle rejettera toute composition du conseil d'administration de Publilec qui présentera des personnes impliquées dans le scandale Publifin. (Belga)