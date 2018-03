INFO RTL: Publifin renoue déjà avec ses vieux démons

L'intercommunale est à la base d'un scandale politique pour ses relations opaques avec la société privée Nethys.

C'est une information RTL. Avant-hier, Publifin a décidé de créer une nouvelle structure avec peu d'administrateurs, pour pouvoir discuter plus efficacement avec... Nethys. Certains membre de l'opposition y voient une manière de court-circuiter l'intercommunale.

Mercredi soir, une majorité d’administrateur a créé un nouvel organe. Officiellement, c’est une interface. On y retrouve quelques administrateurs mais aussi le patron de Nethys, Pierre Meyers. L’intention, c’est que ses interlocuteurs privilégiés puissent répondre plus rapidement aux demandes des deux délégués du gouvernement wallon, dépêchés à Liège pour surveiller Publifin. Quand on dit "plus rapidement", c’est donc sans devoir convoquer le conseil d’administration.

Des administrateurs de l’opposition y voient un risque de manque de transparence, un risque de contourner le conseil des représentants des pouvoirs publics devant le fait accompli. L’organe rappelle l’ancien bureau exécutif de Publifin. Un bureau qui avait justement été critiqué lors de la commission d’enquête et supprimé au départ d’André Gilles, il y a un an, presque jour pour jour.