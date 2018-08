Pukkelpop rend hommage à Aretha Franklin

(Belga) Quelque 66.000 personnes étaient présentes pour la 2e journée du festival Pukkelpop, jeudi, et ont applaudi des pointures comme Rag'n'Bone Man, Dua Lipa, The War On Drugs et Arcade Fire. Plusieurs hommages à la chanteuse Aretha Franklin, dont le décès a été annoncé dans l'après-midi, ont été rendus.

Le titre culte "Respect" de la star a résonné plus d'une fois entre les différents concerts et une pancarte à l'effigie de la "reine de la soul" a également été brandie. Les organisateurs du festival se sont dits satisfaits après la première moitié de l'événement. La "pré-soirée" de mercredi a attiré quelque 40.000 visiteurs. "Tout s'est très bien déroulé", selon le porte-parole Frederik Luyten. Seules les piqûres de guêpes - pour lesquelles la Croix-Rouge doit intervenir particulièrement souvent cette année - ont pu troubler l'expérience de certains festivaliers. Vendredi, les portes ouvriront à 11h. Les organisateurs attendent une affluence traditionnellement moins importante pour cette journée. Papa Roach, N.E.R.D, Goose et Oscar and the Wolf sont notamment au programme. (Belga)