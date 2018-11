Qualifié de "factice" par le PS, le budget wallon débarque au parlement

(Belga) Le budget wallon pour l'année 2019, annoncé en équilibre par le gouvernement à la fin du mois de septembre, sera examiné cette semaine en commission du Parlement de Wallonie avant d'être soumis au vote de l'assemblée plénière la semaine prochaine. Un budget "factice" qui ne tient que "par les ficelles budgétaires utilisées" et "déjà en déficit de 48 millions d'euros", faute d'avoir intégré l'indexation anticipée par le Bureau du Plan, a dénoncé lundi le PS. Des affirmations évidemment réfutées par le ministre wallon du Budget, Jean-Luc Crucke.

"Le gouvernement MR-cdH avait deux objectifs principaux: accrocher un trophée en annonçant un équilibre 'SEC' (le système européen des comptes, NDLR) et faire plaisir en accordant des cadeaux fiscaux aux plus nantis", a estimé Pierre-Yves Dermagne, le chef de groupe socialiste au parlement wallon, en pointant une croissance des dépenses supérieure à celle des recettes. Selon le PS, les recettes à l'initial 2019 s'élèvent ainsi à 12,918 milliards, à comparer à des recettes de 12,272 milliards à l'initial 2017 (+645 millions d'euros). Quant aux dépenses, elles atteignent 14,172 milliards à l'initial 2019, en hausse de 816 millions d'euros par rapport aux 13,356 milliards de 2017. Résultat: le solde brut à financer - soit la différence entre les recettes et les dépenses - est passé, lui, de -1,084 milliard en 2017 à -1,254 milliard d'euros à l'initial 2019. A la lecture de ces chiffres, "on peut se demander comment on parvient à un budget en équilibre alors que les dépenses augmentent" davantage que les recettes, a poursuivi Pierre-Yves Dermagne. "Dès 2018, nous avons mis en garde contre le risque de surestimation de ces recettes, à hauteur de 170 millions. Aujourd'hui, sur base des huit premiers mois de l'année et en extrapolant pour les mois restants, ce risque se confirme. Et malgré tout, le gouvernement annonce, pour 2019, une nouvelle hausse de 92 millions", a-t-il ajouté, qualifiant en outre de "miracle" l'explosion des corrections SEC qui permettent de passer d'un solde à financer à un solde SEC. Celles-ci ont bondi de 470 millions d'euros en 2 ans (+60%) pour atteindre 1,254 milliard d'euros, un montant qui correspond, à la virgule près, à celui du solde brut à financer à l'initial 2019. Un véritable "tour de passe-passe" pour le PS alors que le ministre Crucke évoque, lui, un "choix politique" afin de revenir à l'équilibre. (Belga)