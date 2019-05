Quatorze blessés dans un incident avec une ligne à haute tension à Mol

(Belga) Un incident a fait 14 blessés lors d'une fête sur un terrain de hockey à Mol, en province d'Anvers, samedi soir, a fait savoir le bourgmestre de la commune. Des serpentins qui ont été lancés en l'air sont entrés en contact avec une ligne à haute tension. Les jours des personnes blessées ne sont pas en danger.

Lorsque l'équipe locale féminine de hockey de Mol a remporté le titre, des serpentins ont été lancés dans les airs pour célébrer l'événement. "Ils ont touché les câbles haute tension au-dessus du site", a déclaré le bourgmestre. "Cela a conduit l'électricité vers le sol, via les clôtures de fer autour du site, jusqu'à la cantine où la boîte électrique a été touchée." Les personnes proches de la clôture ont été touchées par la décharge électrique. Quatorze personnes, principalement des spectateurs, ont été conduites dans les hôpitaux de Mol et Geel avec des brûlures. Quatre personnes ont été grièvement blessées mais, selon le bourgmestre, elles sont hors de danger. Les victimes ont entre 8 et 80 ans. (Belga)