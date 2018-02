Quatre bâtiments en proie aux flammes: phase communale d'urgence déclenchée à Neufchâteau

(Belga) La phase communale d'urgence ainsi que le plan d'intervention médicale ont été déclenchés à Neufchâteau dans la nuit de dimanche à lundi pour un début d'incendie dans un immeuble, a indiqué par voie de communiqué le bourgmestre Dimitri Fourny. Si les dégâts sont conséquents, il n'y a aucune victime à déplorer.

Les services d'incendie et la police ont été avisés d'un début d'incendie à 2 heures du matin, dans le centre-ville de Neufchâteau, dans un immeuble de la rue Franklin Roosevelt. Les faits ont incité le bourgmestre à déclencher la phase communale d'urgence ainsi que le plan d'intervention médicale. Le feu s'est rapidement propagé aux habitations voisines et quatre bâtiments ont été touchés si bien que les dégâts matériels sont "très importants", selon M. Fourny. Toutefois les pompiers ont pu "limiter la propagation de l'incendie à ces quatre immeubles", et "aucune victime n'est à déplorer". Le bourgmestre précise que les personnes concernées par cet incendie bénéficient d'une prise en charge psycho-sociale. Les habitants et riverains ont été évacués et rassemblés dans la salle du conseil communal de Neufchâteau dans le courant de la nuit. L'accès au centre-ville restera fermé jusque lundi midi, par mesure de sécurité. Des déviations ont été placées à partir de Verlaine et Hamipré et les poids lourds sont déviés par des itinéraires bis. (Belga)