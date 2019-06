Quatre Belges sur dix voudraient déjà profiter de la 5G d'ici un an, selon Ericsson

(Belga) Quatre utilisateurs de smartphones belges sur dix souhaitent que la 5G soit disponible dans le pays d'ici un an, ressort-il du rapport ConsumerLab d'Ericsson dévoilé mardi. Le réseau actuel ne semble pas répondre aux attentes des clients car la même proportion n'est pas satisfaite des débits actuels du haut débit mobile. Le consommateur se dit en outre prêt à payer plus cher pour cette technologie, dont la consommation de données mensuelle pourrait passer à 35GB/mois d'ici 2025, soit 14 à 16 fois plus qu'aujourd'hui.

L'équipementier en télécoms d'origine suédoise a mené son étude mondiale auprès de 35.000 utilisateurs de smartphones provenant de 22 pays, dont 2.000 en Belgique représentant 5 millions de consommateurs. Il en ressort que la 5G devrait être un "différenciateur" pour les opérateurs en Belgique. Un quart des sondés dans le pays changerait en effet de fournisseur dans les six mois si le leur ne propose pas cette technologie. Il faudra cependant attendre que les gouvernements régionaux et fédéral puissent s'entendre sur ce dossier avant un déploiement. Ce qui ne devrait pas arriver avant 2020 voire plus probablement 2021. Malgré cela, quatre utilisateurs de smartphones belges sur dix sont demandeurs d'une 5G disponible d'ici un an car ils ne sont pas satisfaits des débits actuels de la 3G ou de la 4G. Aujourd'hui, un consommateur sur quatre se dit d'ailleurs prêt à s'équiper d'un smartphone compatible une fois que ce type d'appareil sera disponible sur le marché. Si près de la moitié des sondés s'attend à ce que leur prix soit 1,5 fois plus élevé que celui des combinés 4G, un 'early adopter' belge sur deux est disposé à payer 12 euros de plus pour des services de 5G. La consommation de données mensuelle pourrait passer à 35GB/mois d'ici 2025, soit 14 à 16 fois plus qu'aujourd'hui, prédit encore Ericsson. (Belga)