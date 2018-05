Quatre blessés lors d'une collision avec une ambulance à Gosselies

(Belga) Un accident impliquant une ambulance et une voiture est survenu lundi soir à Gosselies (Charleroi). La voiture a effectué un tonneau tandis que le véhicule de secours a fini sa course contre un mur. On déplore quatre blessés, dont un grave.

La collision s'est produite vers 19h15 au carrefour entre le Faubourg de Bruxelles et la sortie de l'autoroute E42 à Gosselies, indiquent les services de secours. Une ambulance du 112 qui rentrait de mission circulait en direction de Nivelles lorsque la voiture a croisé sa route, venant de la bretelle autoroutière. Le véhicule de secours n'a pu éviter la collision et l'a heurtée violemment au flanc. A la suite du choc, l'automobile a effectué un tonneau et a fini sa course sur le toit. L'ambulance, elle, s'est immobilisée contre un mur. Avertis des faits, les secours se sont rendus sur place et ont pris en charge les deux ambulanciers et les deux occupants de la voiture, tous blessés. L'un de ces derniers semblait plus sérieusement touché. Descendue sur les lieux, la police locale de Charleroi s'est chargée du constat d'usage, ainsi que de régler la circulation. (Belga)