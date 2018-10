Quatre candidats au 3e tour de l'élection rectorale à Liège

(Belga) Quatre candidats sont en lice pour le 3e tour de l'élection rectorale qui débute lundi, à 8h00, à l'Université de Liège (ULiège). Le personnel (académique, scientifique, administratif) et les étudiants ont jusqu'à mardi à 14h00 pour voter, indique le service communication d'ULiège.

Les quatre personnes ayant déposé leur candidature pour le 3e tour sont Eric Pirard et Pierre Wolper, tous deux professeurs ordinaires à la faculté des sciences appliquées, Vincent Seutin; professeur ordinaire à la faculté de médecine; et Ann Lawrence Durviaux, professeur ordinaire à la faculté de droit, science politique et criminologie. Pierre Wolper était déjà candidat aux deux tours précédents tandis qu'Eric Pirard l'était au premier tour. Albert Corhay, l'actuel recteur, a renoncé à remettre sa candidature pour ce troisième tour. Quelque 20.000 étudiants et 5.000 membres du personnel sont appelés à aller voter dans l'un des 14 bureaux de vote répartis sur les différents sites d'ULiège, selon les mêmes modalités appliquées lors des deux premiers tours. Le vote est donc organisé sur papier, selon le suffrage universel pondéré. Ainsi, les voix du corps académique comptent pour 65 % et celles des étudiants ainsi que du personnel scientifique et administratif respectivement pour 15 %, 10 % et 10 %. Cinq cases sont prévues, soit une case pour chaque candidat et une case "A personne". Le dépouillement des votes sera réalisé mercredi et la commission électorale pourrait proclamer les résultats dans le courant de la soirée. "Soit un recteur est élu à la majorité absolue, soit avec 50 % des voix plus une au moins. Soit il n'y a pas de recteur élu et l'on va au 4e tour qui sera organisé les 9 et 10 octobre entre les deux candidats qui auront obtenu le plus de voix. Si c'est le cas, ce sera le dernier tour car sera élu le candidat qui aura la majorité simple", précise-t-on au service communication d'ULiège. Le nouveau recteur sera élu pour un mandat de quatre ans. (Belga)