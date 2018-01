Que faut-il retenir des discours du Roi Philippe et de Charles Michel? L’analyse de notre journaliste sur place

Le Roi Philippe et son épouse ont reçu ce matin les autorités du pays au Palais Royal de Bruxelles à l'occasion du Nouvel an. Une réception suivie par Mathieu Col pour RTL INFO.

Le Roi et le premier ministre se sont tous les deux réjouis du retour de la croissance économique, en espérant qu'elle profite au plus grand nombre, dans leur discours aux corps constitués de l'Etat, traditionnellement prononcé au Palais royal à Bruxelles à l'occasion des voeux de Nouvel An. Ils ont aussi appelé à lutter contre tous types de discriminations.

"Deux hommes, deux discours, mais un seul message", analyse Mathieu Col. "La Belgique va bien, elle va encore aller mieux mais il faut veiller à ne laisser personne au bord du chemin", résume-t-il.

Pour Charles Michel, l’année 2018 sera l’année du progrès, de la confiance pour tous les talents que connait notre pays ici et vis-à-vis de l’étranger. Pour ne laisser personne au bord du chemin, il faut renforcer l’égalité des chances entre tous les citoyens et lutter contre tous les types de discrimination, que ce soit la discrimination à l’embauche ou celle au logement. Le premier ministre a aussi évoqué le harcèlement envers les femmes et la violence des réseaux sociaux.



Le roi est ensuite revenu sur ces thèmes en soulignant à la fois les perspectives de richesse pour notre pays mais aussi la nécessité de pouvoir les partager et de valoriser la diversité. Rien par contre à propos des migrants. Un thème pourtant très présent dans la société.



"Notre pays fait preuve de stabilité et de solidité. Il est reconnu comme tel. C’est un atout majeur dans un monde incertain", s'est réjoui le roi. "Stabilité ne veut pas dire immobilisme", a-t-il précisé. "Nous conjuguons notre diversité pour en tirer toute la richesse. Nous nous projetons avec dynamisme et adaptation, que ce soit au niveau économique, sociétale ou politique."