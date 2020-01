Que se passera-t-il à Saint-Josse aux prochaines élections alors que le bourgmestre est exclu du PS? La réponse d'Emir Kir

Emir Kir a été exclu du Parti socialiste dans la nuit de vendredi à samedi derniers. Pour la première fois depuis la décision de la commission de vigilance du PS bruxellois, le député-bourgmestre de Saint-Josse s'est exprimé. Dans le RTL INFO 19H, notre présentateur Luc Gilson l'a interrogé sur son avenir politique. Et plus particulièrement à Saint-Josse.

Pour rappel, Ahmed Laaouej, patron du PS bruxellois, a confirmé qu'une liste PS serait présentée aux prochaines élections communales à Saint-Josse en 2024. Emir Kir étant exclu du parti, que fera-t-il alors?

Voici la réponse d'Emir Kir: "Je voudrais d'abord dire que pendant cette période qui a été particulièrement difficile pour moi, où je n'ai pas été respecté dans mes droits à la défense notamment, j'ai pu compter sur beaucoup d'habitants, et beaucoup de marques d'affection. Hier, quand j'ai vu tous les militants, avec une majorité écrasante, réaffirmer le soutien envers moi. Evidemment que j'ai envie de continuer à mettre en oeuvre le projet communal. Je ne voudrais pas qu'on prenne la commune de Saint-Josse et ses habitants en otage. Il faut être au-dessus de tout cela. Il faut absolument que tout le monde comprenne qu'on doit nous laisser travailler aujourd'hui, travailler dans l'intérêt de nos habitants. Et puis, 2024, c'est très loin. Je ne sais pas si je serai encore là. L'important, c'est que nous soyons unis et que tout cela soit véritablement derrière nous".