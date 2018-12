La N-VA reste dans le gouvernement... pour l'instant

"La N-VA ne va pas quitter le gouvernement", a annoncé Peter De Roover le chef de groupe ce mercredi matin.

Le parti de Bart De Wever va voter contre le pacte migratoire, mais ce n'est pas pour autant que la N-VA quittera le gouvernement si le vote leur est défavorable. "Il y a encore beaucoup de chose à faire sur le plan socio-économique", a assuré Peter De Roover.

Hier soir, Charles Michel a remis la responsabilité de l'éventuelle chute du gouvernement dans les mains de la N-VA. Et ce matin, il a tapé sur le clou, estimant que la balle était dans le camp du parti de Bart De Wever à qui il revenait de prendre ses responsabilités. Les nationalistes flamands n'ont pas encore réagi. Une réaction qui est attendue avec impatience. En attendant, ce matin en commission de la Chambre et demain en séance plénière de cette même Chambre, la N-VA votera contre le pacte des migrations. Seul le Vlaams Belang suivra la N-VA dans cette voie, tous les autres partis voteront pour le pacte et donc contre la N-VA. Que va-t-elle faire? Provoquer la chute du gouvernement ou y rester, malgré sa "défaite". La question a été posée ce matin sur Bel RTL à Pierre Vercauteren, politologue. "Faire tomber le gouvernement est un exercice très risqué pour la N-VA. Le parti se tient sur le fil du rasoir. Soit, il fait tomber le gouvernement et risque d'en payer la note sur le plan électoral, soit il reste au gouvernement malgré que Charles Michel se rende à Marrakech et dans ce cas-là, il risque de s'aliéner une partie de son électorat. Le problème fondamental de la N-VA est que depuis que le parti participe au gouvernement, il se trouve entre l'enclume et le marteau. Il participe à un niveau de pouvoir fédéral alors qu'il a dans ses statuts la fin de la Belgique. Mais d'un autre côté, ayant remporté successivement les élections, il doit aller au pouvoir. Et dans le cas actuel, il est obligé d'assumer la politique prise par le gouvernement au cours des dernières années, et qui a déjà mis en oeuvre un certain nombre de dispositions du pacte de l'ONU, mais il doit montrer aussi, pour récupérer des voix parties au Vlaams Belang, de renoncer au Pacte. La N-VA joue sur les contradictions et l'ambiguïté", a analysé Pierre Vercauteren.

