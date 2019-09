Que va-t-il rester du cdH? "Ce ne sera pas qu’un changement de nom" (vidéo)

L’invité de la rédaction de Bel RTL ce mercredi matin était Laurent De Briey, chargé de la refondation du cdH. Le processus a été lancé par maxime Prévôt pour transformer le parti centriste.



Laurent De Briey a notamment expliqué qu’à terme le parti devrait ouvrir des réunions en dehors de sa structure et créer des lieux ouverts. Il insiste, le cdH restera un parti politique mais il devra s’asseoir sur un mouvement plus large. "Ce qu’il faut du cdH, c’est qu’il défende un projet politique, qu’il construise un avenir politique mais qui soit tourné vers demain et qui ne s’accroche pas au modèle dépassé".



Ce processus de refondation recommence en internet pour l’instant. "On est en train de le préparer et il sera ouvert à l’externe, lancé publiquement réellement en janvier et il durera deux ans", a expliqué Laurent De Briey.



"A la fin on change de nom ?", a demandé Fabrice Grosfilley. "A la fin, on change de nom et on crée quelque chose de nouveau à partir de ça, ce n’est pas juste un changement de nom. Ce changement de nom devra personnifier l’aboutissement d’un processus et le lancement d’un nouveau mouvement", a précisé Laurent De Briey.