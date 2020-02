Quelle langue les élèves devront-ils apprendre dès la 3e primaire? "On va consulter les Wallons sur ce sujet"

Caroline Désir, ministre de l'Education en Fédération Wallonie-Bruxelles, était l'invitée de Fabrice Grosfilley dans la matinale de Bel RTL. Elle lui a confirmé que le pacte d'excellence "avançait bien". "On a encore franchi une étape hier puisqu'en Commission de l'Education, on a entendu tous les groupes de travail des référentiels", soit l'enveloppe des programmes.

La ministre explique que 9 groupes de travail se sont réunis pendant plusieurs mois pour plancher sur le contenu des matières par année et par discipline. Par ailleurs, un coup d'accélérateur va être mis sur les langues étrangères.

"On va commencer les langues étrangères, plus tôt, de manière généralisée. On va commencer la première langue étrangère en troisième primaire, la seconde langue étrangère en deuxième secondaire, donc on va mettre un coup d'accélérateur au niveau de l'apprentissage des langues".

Et avant ça, il y aura des initiations pour former l'oreille, en maternelle ou en première et deuxième primaire, pour tout le monde ?

"Tout à fait, de l'éveil aux langues, puisqu'on sait qu'un apprentissage précoce des langues est évidemment très positif, donc on a mis un focus là-dessus dans le pacte, oui".

Ça veut dire qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas très bon en langues étrangères ?

"Tout à fait, on peut faire beaucoup mieux, c'est sûr."

La première langue, celle qu'on apprendra désormais deux ans plus tôt, en troisième primaire, ce sera toujours au choix des parents, ou on va conseiller de prendre le néerlandais dans ce pays bilingue qu'est la Belgique ?

"Vous savez que ça n'est au choix des parents qu'en Wallonie, il y a des zones de la Fédération où le néerlandais est obligatoire en première langue. Maintenant, vous savez aussi que le gouvernement m'a mandatée pour organiser une consultation à ce sujet, donc on va consulter les Wallons sur ce sujet".

Vous allez consulter les Wallons dans combien de temps ?

"Dans les mois qui viennent, on est en train de travailler sur la méthodologie au cabinet".

Et l'idée de la consultation, c'est leur dire qu'apprendre le néerlandais, ce serait quand même préférable ?

"Je ne vais pas donner la réponse avant de consulter les citoyens, ce serait se moquer d'eux. On va poser la question".

Il faudra qu'à terme un élève de 15-16 ans ait le niveau qu'on exige d'un élève de rhéto aujourd'hui ? C'est ce qu'écrit La Libre Belgique dans son édition de ce matin, c'est correct ?

"C'est vrai qu'en commençant l'apprentissage des langues plus tôt on a des exigences plus élevées sur ce qui doit être acquis cette année-là."