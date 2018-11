Quelque 1.200 personnes ont participé au Job Day du Forem à Namur

(Belga) Quelque 1.200 personnes ont participé samedi au premier Job Day organisé par le Forem à Namur. Pas moins de 387 postes leur étaient proposés à cette occasion par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi.

A l'heure actuelle, certaines catégories de métier au sein du Forem ont une pyramide des âges inversée (44% des formateurs et 21% des conseilleurs ont plus de 55 ans). Si le Forem veut assurer le transfert de compétences et continuer à fournir des formations à la pointe, il doit trouver de nouveaux talents. D'ici 2020, 387 postes sont donc à pourvoir et les profils convoités sont multiples. Au total, 171 conseillers sont ainsi recherchés, au même titre que 146 formateurs dans des domaines divers ou 43 experts informatiques. Cette journée de recrutement devait aussi permettre de constituer une réserve de candidatures. Sur les 1.200 participants, au moins 575 ont déjà annoncé qu'ils allaient postuler, soit près d'une personne sur deux. "C'est un beau succès pour une première et ce nombre de candidatures est très encourageant, d'autant plus qu'il est appelé à augmenter dans les jours et les semaines qui viennent", s'est réjoui Thierry Ney, porte-parole du Forem. "86% des visiteurs se sont aussi dits satisfaits de l'organisation." (Belga)