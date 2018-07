Quelque 10.000 personnes attendues au festival "Dinant Jazz"

(Belga) Environ 10.000 personnes sont attendues à la 18e édition du festival "Dinant Jazz", qui se déroulera de vendredi à dimanche dans la ville wallonne. En plus des concerts payants d'artistes de renommée internationale qui auront lieu à l'abbaye Notre-Dame de Leffe, les organisateurs ont cette année voulu élargir leurs horizons en proposant des concerts gratuits sur la Croisette, en face de la collégiale.

Le saxophoniste Joshua Redman est le parrain de cette nouvelle édition. Il se produira à trois reprises à l'abbaye : vendredi avec Billy Hart, samedi en trio avec Reuben Rogers et Greg Hutchinson, et dimanche pour un duo exclusif avec le guitariste belge Philip Catherine. "Nous sommes vraiment fiers de pouvoir accueillir M. Redman ici à Dinant. Avec lui, notre affiche prend encore une autre dimension", s'est réjoui jeudi Jean-Claude Laloux, l'un de organisateurs. Les autres pointures programmées sont Felix Zurstrassen, Marcus Miller ou encore Monty Alexander. Les concerts gratuits réuniront eux des artistes en devenir samedi et dimanche après-midi sur la Croisette. "Il s'agit d'un concours de jeunes talents, on espère que les nombreux touristes qui viennent à Dinant apprécieront", a précisé Jean-Claude Laloux. "Dans l'ensemble, nous espérons attirer environ 10.000 personnes, dont 2.000 à 3.000 pour les concerts payants", a-t-il conclu. (Belga)