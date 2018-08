Quelque 2.200 Britanniques refont le pèlerinage de 1928 à la Porte de Menin

(Belga) L'organisation caritative britannique The Royal British Legion a rendu hommage mercredi avec quelque 2.200 de ses membres aux soldats morts pendant la Grande Guerre, 90 ans jour pour jour après que 11.000 vétérans et leurs proches eurent accompli cette même démarche à la Porte de Menin.

La Royal British Legion, qui vient en aide aux vétérans ainsi qu'à leurs familles, commémorait deux événements mercredi: le 8 août 1918, les soldats britanniques remportaient en effet une importante victoire sur les soldats allemands près d'Amiens en France, marquant le début de la fin de la Première Guerre mondiale qui devait se terminer exactement 100 jours plus tard, le 11 novembre. Les Britanniques commémorent également en ce 8 août le 'Great Pilgrimage'. Dix ans après la fin des hostilités, la Royal British Legion organisait pour des milliers de vétérans, veuves de guerre et membres des familles de soldats un pèlerinage sur les champs de bataille de la Somme et du Saillant d'Ypres. Quelque 11.000 Britanniques avaient alors traversé la Manche pour prendre part à l'événement dont le point culminant fut une traversée le 8 août de la ville d'Ypres en direction de la Porte de Menin nouvellement érigée. C'et cet événement qui était rappelé mercredi. A 12h00 précises, 2.200 membres de la Royal British Legion portant 1.100 drapeaux et autant de couronnes de coquelicots ont donc quitté la Grand-Place d'Ypres pour la Porte de Menin non sans avoir été salué au préalable par l'ambassadrice de Grande-Bretagne, Alison Rose, ainsi que par le directeur général de la Royal British Legion, Charles Byrne. L'ambassadrice a ensuite évoqué sous la Porte de Menin l'Offensive dite des 100 jours à l'aide de plusieurs témoignages. Des gerbes ont ensuite déposées avant que ne retentisse le Last Post. Des milliers de pétales de coquelicots ont également été répandues sous la Porte de Menin pendant les deux minutes de silence. Diverses activités étaient encore organisées durant l'après-midi sur la Grand-Place d'Ypres. (Belga)