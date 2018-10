Quelque 2.700 trains supprimés au mois de septembre

(Belga) En septembre dernier, 2.701 trains ne sont pas partis ou ont été limités à une partie de leur voyage, indiquent jeudi Infrabel et la SNCB dans leur rapport de ponctualité pour le trafic intérieur voyageurs. Cela représente 2,5% du nombre total de trains, contre 1,4% en septembre 2017 (1.515 trains). La ponctualité globale a par ailleurs baissé, passant de 91,3% en août à 83,9% le mois dernier (87,2% en septembre 2017).

La catégorie "Tiers" représente la plus grande cause de retard sur le rail le mois dernier (42,9%). La présence de personnes sur les voies le 14 septembre à Schaerbeek et le 19 septembre à hauteur de Mont-Saint-Guibert ont notamment provoqué 7.335 minutes de retard cumulé. Deux cas de vols de câbles figurent également parmi les principaux incidents de septembre. Le phénomène de vols de câbles a pris de l'ampleur ces dernières semaines mais Infrabel et la SNCB espèrent que l'arrestation d'une bande organisée contribuera à éradiquer le phénomène.