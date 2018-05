Quelque 5.000 visiteurs pour l'ouverture du nouveau musée du diamant à Anvers

(Belga) DIVA, le nouveau musée du diamant, des bijoux et de l'orfèvrerie, au coeur d'Anvers, a attiré quelque 5.000 visiteurs pour son week-end d'ouverture au cours duquel le record du monde de la plus longue taille de diamant a également été battu.

DIVA, qui succède au musée provincial du diamant et au musée de l'orfèvrerie à Deurne, expose quelque 600 objets allant des diamants et bijoux aux oeuvres d'art. Il comprend également un centre de documentation, un espace pour les expositions temporaires et un magasin tenu -fait exceptionnel- par un bijoutier.