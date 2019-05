PS grand vainqueur, Ecolo décevant: voici les premières tendances (sondage de sortie des urnes)

Un sondage de sorties des urnes réalisé par l'ULB pour RTL INFO et prévu à 16h permettra de dégager les premières tendances des résultats élections fédérales, régionales et européennes. Celles-ci doivent être confirmées par les résultats officiels qui commenceront à tomber vers 17h.

Les résultats des élections vont bientôt commencer à tomber (premiers résultats partiels attendus vers 17h), après la fermeture des bureaux de vote, survenue à 14h là où on votait sur des bulletins en papier (Wallonie, principalement) et à 16h là où les électeurs pouvaient voter sur des ordinateurs (Bruxelles et la moitié des communes flamandes). Mais un sondage de sortie des urnes, réalisé par l'ULB à la sortie de certains bureaux de vote permettra vers 16h d'avoir une idée des grandes tendances des résultats des élections fédérales, régionales et européennes de ce 26 mai.

LES PREMIÈRES TENDANCES

Elections fédérales

PS 27%

MR 19,5%

Ecolo 13,5%

CDH 12,5%

PVDA (PTB) 11%

DéFI 5%



Elections régionales en Wallonie

PS 27,2 %

MR 20 %

Ecolo 13,6%

CDH 12%

PTB 10,5%

DéFI 5%



Élections régionales à Bruxelles

PS 19 %

MR 16,5 %

Ecolo 16 %

DéFI 14 %

CDH 10 %

PTB 6,8

Combien d'électeurs pour élire qui ?

Le nombre total d'électeurs inscrits pour les élections du 26 mai s'élevait à 8.167.709, parmi lesquels 177.907 Belges installés à l'étranger qui pourront voter pour les élections fédérales et les européennes.

Pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 588.203 électeurs inscrits ont été recensés, contre 2.563.033 pour le Parlement wallon, 49.441 pour le Parlement de la Communauté germanophone, et 4.838.566 pour le Parlement flamand.

Les électeurs étaient appelés à désigner:

- 21 députés au Parlement européen (dont 8 francophones et 1 germanophone)

- 150 députés à la Chambre (parlement fédéral)

- 75 députés wallons

- 89 députés de la Région de Bruxelles-Capitale (dont 17 néerlandophones)

- 124 députés flamands (dont 6 Bruxellois)

- 25 députés de la Communauté germanophone.

Il n'y a pas d'élection directe pour le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Celui-ci est composé des 75 députés wallons, augmentés de 19 députés régionaux bruxellois francophones.





Élections: chaque province élit un certain nombre de députés

Aux élections fédérales, chaque province élit un certain nombre de députés. Chaque candidat se présente pour une province spécifique.

18 députés sont choisis par les habitants du Hainaut

15 par les Liégeois

15 autres par les Bruxellois

6 pour la province de Namur

5 pour le Brabant wallon

4 pour les habitants de la province de Luxembourg

Aux élections régionales wallonnes:

Luxembourg: 6 députés

Brabant wallon: 8

Namur: 11

Liège: 23

Hainaut: 27