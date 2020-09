Qui est le futur Premier ministre Alexander De Croo?

Le libéral flamand Alexander De Croo sera le Premier ministre de la coalition Vivaldi, a-t-on confirmé mercredi à bonnes sources. Le vice-Premier Open Vld sortant succèdera à Sophie Wilmès (MR). Le 16 rue de la Loi reste aux mains des libéraux.

Alexander De Croo a fait une carrière fulgurante en politique. Après dix ans en entreprise, il a été propulsé, en tant que fils de "l'éminence grise" Herman De Croo, à la tête de l'Open Vld, sans avoir jamais exercé auparavant un mandat politique. Le jeune président s'est rapidement fait un nom en tant que nouveau-venu ayant fait tomber le gouvernement Leterme II sur l'imbroglio communautaire BHV en 2010.

Un début de carrière dans le privé

Alexander De Croo, 44 ans, s'était tenu, durant les trois premières décennies de sa vie, loin de tout mandat politique. Avec un ancien ministre comme père, député depuis 1968, Alexander De Croo a préféré, après ses études d'ingénieur commercial à la VUB, entrer dans le monde de l'entreprise. Il a travaillé jusqu'en 2006 pour The Boston Consulting Group, puis il a rejoint Darts-ip, une entreprise spécialisée dans les droits de propriété intellectuelle.

Au secours de l'Open Vld, il fait tomber un gouvernement

Mais bon sang ne saurait mentir: en 2009, Alexander De Croo reprend la présidence de l'Open Vld, assurée par intérim par Guy Verhofstadt depuis les mauvais résultats électoraux de cette année-là. Pendant ce temps, le gouvernement Leterme II sue toujours sur la scission de l'arrondissement de BHV. L'ancien Premier ministre CD&V Jean-Luc Dehaene essaie, à la demande de la majorité, de forger un accord, mais le tout nouveau président de l'Open Vld "retire la prise" le 22 avril 2010 et annonce le retrait de son parti du gouvernement.

Ministre et vice-Premier sous Di Rupo

Conséquence: un gouvernement belge en affaires courantes pour la présidence belge de l'Union européenne et des élections qui déboucheront sur la plus longue formation de gouvernement jamais connue en Belgique. Quand le gouvernement Di Rupo émerge après plus d'un an et demi de négociations -accord sur BHV et une nouvelle réforme de l'Etat inclus-, Alexander De Croo envoie Annemie Turtelboom et Vincent Van Quickenborne au gouvernement fédéral. Mais Vincent Van Quickenborne ceint l'année suivante l'écharpe maïorale à Courtrai et quitte le gouvernement. C'est Alexander De Croo qui le remplace comme vice-Premier ministre et ministre des Pensions.

Ministre et vice-Premier sous Michel

Alexander De Croo fait ensuite de bons résultats aux élections de 2014. Il rempile au gouvernement fédéral au sein du gouvernement Michel. Il reste vice-Premier et prend le portefeuille de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste. En décembre 2018, il devient ministre des Finances à la suite du départ de la N-VA du gouvernement Michel, tout en gardant la Coopération. Il occupe ce poste depuis lors.

Il devient co-formateur de la coalition Vivaldi mercredi dernier.

Alexander De Croo est marié et a deux enfants.