Qui paye l'effort dans cette crise? "Quand on fait un budget, on doit agir sur les deux volets du tableau"

Après 24h de conclave, le budget fédéral a été bouclé par le gouvernement ce lundi. Au cœur des débats: aider les familles, les indépendants et les entreprises à traverser la crise énergétique. David Clarinval, le vice-premier ministre en charge des PME et des Indépendants était l'invité du 7h50 de Fabrice Grosfilley pour en parler.

Le gouvernement a notamment décidé de prolonger les mesures de soutien aux factures d'énergie jusqu'au printemps et de baisser les cotisations salariales pour aider les entreprises à diminuer la charge que représente l’indexation automatique des salaires. Pour financer toutes ces mesures, pour aider les citoyens et les entreprises : le gouvernement fédéral va taxer les surprofits des entreprises d'énergie ou le secteur bancaire.

Les grosses entreprises ont-elles plus d'efforts à fournir dans ce budget ? "Non, l'effort est partagé en deux", répond David Clarinval. "Quand on fait un budget, on doit agir sur les deux volets du tableau. On doit augmenter les recettes, on a accepté la taxation de certaines multinationales. On a aussi accepté de supprimer certaines niches. Il y a certaines taxes qui vont augmenter, mais il y a, en vis-à-vis, le même effort qui est demandé en diminution de dépenses", nuance le ministre.

L'État doit économiser, et réduire ses dépenses. C'est dans cet objectif qu'a été décidé le rabotage du crédit-temps. Cette annonce indigne les parents et la Ligue des Familles. "Je peux comprendre, quand on diminue les avantages, que ce soit mal perçu, mais quand on augmente les impôts, c'est aussi mal perçu", admet David Clarinval. "Donc moi je le dis : il faut partager l'effort, il faut diminuer les dépenses, mais pas nécessairement augmenter trop les taxes. On a trouvé cet équilibre, mais on reste en déficit de 3.2%. L'État prend à sa charge la part majeure de l'effort. Les ménages et les entreprises sont beaucoup plus aidés dans ce budget qu'ils ne sont mis à contribution", ajoute-t-il.