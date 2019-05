Qui va gouverner la Wallonie? Voici les coalitions possibles (cartes)

Le PS, premier parti de Wallonie, a la main pour former le futur gouvernement wallon. Le parlement wallon compte 75 députés. Les socialistes détiendront 23 sièges. Avec quel(s) partenaire(s) ? On a beaucoup parlé d'une alliance entre le PS et Ecolo, seul parti en progression avec le PTB dans le sud du pays. Les socialistes auraient peut-être aimé avoir la main suffisamment grande pour n'avoir besoin que des verts pour gouverner. Mais ce ne sera pas le cas.

Les Ecolo ont 12 sièges. Une coalition rouge-verte donne 35 sièges, soit un nombre insuffisant. Il manque 3 sièges.

Le PS peut former un duo avec le MR. Mais on doute que ce soit la voie qu'Elio Di Rupo privilégie à l'heure actuelle.

Avec quel partenaire supplémentaire la coalition PS-Ecolo peut-elle dépasser la moitié des sièges, nécessaire pour avoir une majorité et faire passer des décisions politiques ?

PS - Ecolo - cdH (10 sièges)

PS - Ecolo - MR (20 sièges)

