Quid d'un gouvernement fédéral maintenant? Le PS répond à Bart De Wever

Aucune discussion pertinente n'est encore intervenue depuis les élections au niveau fédéral, a affirmé lundi l'informateur flamand et président de la N-VA, Bart De Wever, lors du bureau de son parti, réuni au parlement flamand à Bruxelles, pour justifier le coup d'accélérateur donné aux négociations en Flandre. Une coalition avec le CD&V et l'Open Vld est le seul choix réaliste, a-t-il indiqué, selon des participants à la réunion.



"Nous respectons le choix de Bart De Wever en Flandre. Mais je veux être clair. Le PS veut une politique plus sociale et plus juste aussi au niveau fédéral", a rapidement réagi sur Twitter le président du PS, Elio Di Rupo. "S'imaginer que le PS pourrait faire l'appoint et dépanner les anciens partenaires de la coalition suédoise pour former un gouvernement fédéral, relève de l'illusion."