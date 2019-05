Raoul Hedebouw parle d'une "percée rouge vive" en Flandre à Bruxelles et en Wallonie: "Une grande fierté!"

Selon des résultats partiels peu après 20 heures, le PTB effectue une belle percée, tant au niveau régional que fédéral. En Wallonie, le parti des travailleurs belges enregistre une hausse 5,6% (11,41% au total – dépouillement à 19%), et +7% à Bruxelles (10,92% - dépouillement à 43%).

Aux élections fédérales, selon les résultats disponibles à 20h30 (dépouillement à 58%), le PTB, allié à son pendant néerlandophone, le pvda, enregistrait une hausse de 4,96%, remportant 6,74% des voix.



Raoul Hedebouw, tête de liste du PTB à Liège pour la Chambre, s'est exprimé à l'issue des premiers résultats. "Les résultats se font attendre. Visiblement, il y a des urnes qui prennent vraiment du temps à ouvrir. Je vais faire mon discours avec toutes les réserves d’usage, nous n’avons pas du tout tous les résultats définitifs. Mais je peux vous dire avec une grande fierté que le PTB est le parti qui a réalisé une percée majeure, une percée rouge-vive en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. C’était un objectif majeur pour notre parti. Nous sommes un parti qui voulait montrer qu’il était possible d’opérer une percée en Flandre en concentrant nos forces, notre solidarité", s'est-il exclamé.