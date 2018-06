Raoul Hedebouw: "Ils rentrent en prison comme petits bandits, ils en ressortent comme grands bandits"

Les deux policières tuées à Liège par Benjamin Herman, délinquant radicalisé de 31 ans en congé pénitentiaire, et dont on célèbre aujourd'hui les funérailles, rappellent dramatiquement combien il est important de changer la situation dans les prisons. "Il faut investir dans les prisons", a martelé Raoul Hedebouw, le porte-parole du PTB, ce matin sur Bel RTL. "J'ai rencontré énormément d'agents pénitentiaires en 2016 pendant les grèves et ils me disaient 'On est en train de fabriquer des bombes humaines dans nos prisons'", a raconté le député fédéral. "Les gens rentrent comme petits bandits, ils en ressortent comme grands bandits, nos prisons sont des usines de production de criminalité", a-t-il estimé. Selon lui, il faut investir mais aussi changer la philosophie, renvoyant vers l'exemple du modèle scandinave où on compte seulement 20% de récidive pour 80% aux Etats-Unis et 50% chez nous, a-t-il comparé. Pour Raoul Hedebouw, il faut un débat politique de fond sur le problème,