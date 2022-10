Raoul Hedebouw refuse de choisir entre Poutine et Biden: "Ce sont des puissances impérialistes toutes les deux"

Raoul Hedebouw était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL TVI. Le président du Parti du Travail de Belgique a notamment été interrogé sur la guerre en Ukraine. Le président du PTB dénonce l'invasion lancée par la Russie, mais il critique également "l'impérialisme américain".

Pascal Vrebos: Est-ce qu'il faut s'appauvrir pour l'Ukraine? Pour défendre les valeurs et un pays qui veut aller vers la démocratie, contre une autocratie russe?

Raoul Hedebouw: Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'aujourd'hui ceux qui doivent s'appauvrir, c'est les profiteurs de guerre. Et il y en a. J'ai parlé tout à l'heure des multinationales énergétiques qui se font plein d'argent. Les multinationales américaines. On dit toujours "le grand frère américain"…

Pascal Vrebos: Les États-Unis.

Raoul Hedebouw: Oui, les États-Unis d'Amérique arrivent avec des tankers remplis de gaz liquide qu'ils nous vendent. Ils nous vendent 250 millions d'euros par tanker. Or, le prix de revient est de 60 millions d'euros.

Pascal Vrebos: On est les dindons de la farce?

Raoul Hedebouw: Complètement! Évidemment, évidemment.

Pascal Vrebos: Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut laisser l'Ukraine se débrouiller?

Raoul Hedebouw: Non, pas du tout. Il faut une grande initiative de paix qui doit être lancée au niveau de l'ONU (NDLR: Organisation des Nations Unies). Moi je ne crois pas que l'OTAN soit la solution (NDLR: Organisation du traité de l'Atlantique Nord, organisation politique et militaire).

Pascal Vrebos: C'est votre ennemi l'OTAN, vous le dites.

Raoul Hedebouw: Exactement. L'OTAN a été bombarder en Afghanistan, ils ont rasé le bazar. En 20 ans, qu'est-ce qu'ils ont résolu? On est intervenu en Lybie. On veut maintenant faire la guerre au niveau des russes, moi je n'y crois pas. Je crois que de ce côté-là, on doit lancer une grande initiative de paix avec toutes des autres puissances. Vous m'avez parlé tout à l'heure de la Chine, oui je crois que l'Europe doit tendre la main à l'Inde, la Chine, à l'Afrique du Sud. On va vers un monde multipolaire. Soit on rentre à nouveau dans la guerre froide, c'est-à-dire où l'Europe s'aligne complètement sur les États-Unis, soit on aura un monde multipolaire. La guerre froide va nous mener à la guerre mondiale, ça c'est clair. Moi je ne crois pas qu'il faut aller dans ce sens-là.

Pascal Vrebos: Entre Poutine et Biden, vous choisissez qui?

Raoul Hedebouw: Vraiment, aucun des deux. Parce que pour moi c'est deux grandes puissances. Ce sont des puissances impérialistes toutes les deux. Mais je ne vais pas dire que monsieur Biden défend la démocratie dans le monde. Qu'est-ce que les Américains en ont à foutre de la démocratie dans le monde? Ils ont rasé un pays comme l'Irak. Est-ce qu'on a demandé à monsieur Bush d'aller devant le tribunal pénal international? Pas du tout. Elle me dégoute cette hypocrisie au niveau géopolitique.

Pascal Vrebos: Donc l'Europe est hypocrite?

Raoul Hedebouw: Complètement! On est en train de parler maintenant des Ukrainiens, mais qui est en train de parler du peuple palestinien aujourd'hui qui se fait massacrer? Personne. L'Arabie Saoudite, notre grand allié chez qui on va aller acheter le pétrole, pas de problème de sanction. On est complètement dans une hypocrisie aujourd'hui où en fait le seul agenda qui existe, c'est l'agenda de la domination économique.

Pascal Vrebos: Le capital, on y revient !

Raoul Hedebouw: Évidemment. Et les Russes veulent évidemment leur zone d'influence, mais les Américains et les Européens aussi.