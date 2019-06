"Un accord signé" pour le rapatriement d'enfants de djihadistes des camps syriens: que vont-ils devenir en Belgique?

Des progrès ont été enregistrés sur l'épineuse question du rapatriement des enfants belges nés de djihadistes partis combattre dans les rangs de l'État islamique (EI) et retenus en Syrie, avec la signature d'un memorandum d'entente avec les autorités du Kurdistan irakien, a indiqué mercredi le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders.

"Nous avons négocié avec les autorités kurdes et maintenant un accord a été signé avec les autorités kurdes pour pouvoir organiser la sortie d'un certain nombre d'enfants des camps vers l'Irak et puis le rapatriement vers la Belgique. Il reste à avoir l'accord des autorités irakiennes pour les opérations logistiques", explique ce jeudi matin Didier Reynders en direct sur Bel RTL.

"Ce MoU (memorandum d'entente) a été signé sur place" à Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan, dans le nord de l'Irak, à la suite de négociations menées par les Affaires étrangères et l'ambassade de Belgique en Jordanie - également compétente pour l'Irak -, a-t-il dit à l'issue d'un comité ministériel restreint ("kern") rassemblant les principaux ministres du gouvernement fédéral et qui a fait le point sur la question pour répondre à une demande insistante des autorités kurdes.

Didier Reynders a émis l'espoir que cette opération de rapatriement limitée - "on ne parle pas d'une masse" d'enfants - puisse se concrétiser "dans les prochains jours ou semaines", tout en restant discret sur les modalités et "la sécurisation" de la première partie du trajet, vers Erbil.

Le chef de la diplomatie belge doit encore avoir des contacts avec son homologue irakien, Mohammed Ali al-Hakim, le Kurdistan faisant partie stricto sensu de l'Irak et les relations entre Bagdad et Erbil étant souvent tumultueuses. Ce MoU porte sur la réception des enfants - en principe âgés de 10 à 12 ans au maximum et en donnant la priorité aux orphelins - et leur transfert des camps du nord-est de la Syrie vers Erbil à travers l'Irak, a ajouté M. Reynders.

"Nous procédons comme d'autres pays l'ont fait", a-t-il souligné, en expliquant que le ministère de la Défense pourrait apporter une aide "sur le plan logistique", semblant exclure l'engagement de militaires au sol. "J'ai mobilisé aussi les moyens de la Défense donc ce sera probablement par vols militaires que ce genre de déplacements se fera. On parle pour l'instant de quelques enfants, ce sont des orphelins qui sont concernés", confirme ce matin Didier Reynders sur Bel RTL.





Et que vont devenir ces enfants revenus en Belgique ? "Les contacts ont été pris avec les différents parquets concernés pour voir de quelles façons on pourra accueillir, en fonction de l'âge évidemment, les enfants qui reviendront et bien entendu avec des services d'accueil à la jeunesse. Tout cela est organisé au départ de la Belgique pour faire en sorte que nous puissions avoir un retour sécurisé avec des forces de police qui accompagneront le retour et puis la prise en charge par les parquets dans le cadre de l'accueil à la jeunesse", indique le ministre des Affaires étrangères sur Bel RTL.

Des centaines d'épouses de djijadistes partis rejoindre l'Etat islamique survivent "dans des conditions sanitaires déplorables" dans les camps syriens où sont détenues des centaines de familles étrangères qui avaient suivi l'EI (alias Daech selon son acronyme arabe).

Le groupe terroriste est privée depuis mars de son dernier bastion territorial, Baghouz. A Al-Hol, le plus grand camp, la situation sanitaire est considérée comme "critique" par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Des ONG et les académiques ont critiqué l'inaction du gouvernement, alors que d'autres pays ont entamé des rapatriements limités.

Selon le délégué général aux droits de l'enfant de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bernard De Vos, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM) "parle de 150-160 enfants belges qui ont été à un moment dans les territoires en guerre"."Aujourd'hui, il y a une trentaine d'enfants qui sont localisés dans des camps, les camps de Al-Hol ou de Al-Roj, qui sont des camps dans lesquels les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Dans le camp de Al-Hol, qui est un camp qui a été construit pour accueillir entre 7.000 et 10.000 personnes, il y a actuellement 78.000 personnes", avait-t-il expliqué la semaine dernière à la RTBF.

La France a rapatrié cinq premiers orphelins de Syrie en mars, puis douze autres enfants - dix orphelins et deux dont la mère a accepté de se séparer - lundi.

La Suède qui a rapatrié récemment sept orphelins et deux orphelins néerlandais ont aussi été remis à une délégation des Pays-Bas.