Rapport de la Cour des comptes: Van Overtveldt se réjouit de la diminution de la dette

(Belga) Le ministre des Finances Johan Van Overtveldt s'est réjoui vendredi que le rapport de la Cour des comptes sur l'ajustement budgétaire 2018 a mis en évidence la diminution de la dette.

"Comme chaque fois, la Cour des comptes a livré une analyse en profondeur, critique et complète sur la base des renseignement fournis par le gouvernement", a indiqué le ministre. "Le rapport met en évidence la diminution substantielle du taux de la dette. La mécanique est enclenchée mais à cet égard il faudra effectivement en faire plus, via la vente de participations. Tels doivent être les objectifs. Nous attendons de voir les discussions qui seront menées sur ce rapport au parlement". Le rapport de la Cour des comptes souligne que "la trajectoire finalement retenue par le gouvernement fédéral implique que les conditions de respect du critère d'endettement seront plus difficilement rencontrées au cours de l'année 2018". Toutefois, vu l'état de la croissance nominale du PIB et la diminution du taux implicite de la dette, il est permis d'observer un "effet boule de neige négatif". La Cour des comptes confirme que ni l'exercice budgétaire ni le programme de stabilité n'intègrent d'éventuelles recettes provenant par exemple de la vente de participations financières. De manière globale, la Cour des comptes a jeté un regard critique sur 1,5 milliard d'euros de recettes dans l'ajustement budgétaire 2018. (Belga)