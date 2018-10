Rassemblement devant le centre fermé 127bis ce dimanche en mémoire de Semira Adamu

(Belga) Dans le cadre du programme d'activités organisé autour du 20e anniversaire de la mort de Semira Adamu, Nigériane de 20 ans étouffée par des gendarmes belges lors de sa sixième tentative d'expulsion du territoire belge, un rassemblement se tiendra ce dimanche devant le centre fermé 127bis à Steenokkerzeel, annonce vendredi la Coordination Semira Adamu 2018, qui réunit des collectifs, associations et militants.

Le rassemblement se tiendra ce dimanche de 14h00 à 16h00 devant le centre fermé 127bis à Steenokkerzeel où Semira Adamu a été enfermée durant six mois. Les participants demanderont à cette occasion la régularisation de tous les sans-papiers, l'arrêt des expulsions et la suppression des centres fermés, ainsi que la condamnation systématique des violences racistes, patriarcales, policières et d'État. "Depuis la mort de Semira en 1998, la politique d'enfermement et d'expulsion des migrants n'a fait que se renforcer. On ne compte plus le nombre de victimes de la violence et de l'inhumanité croissantes des politiques (anti)migratoires belges et européennes. Le gouvernement criminalise les migrants comme leurs soutiens à des fins électoralistes, promouvant un racisme ordinaire parmi la population à coups de tweet et de communiqués chocs", estime la Coordination Semira Adamu 2018. "Les violences psychologiques et physiques sont banalisées et pratiquées sournoisement tout le long du parcours d'enfermement et d'expulsion envers ces personnes qui ne sont pas en mesure de les dénoncer. De plus, l'Etat belge a fait le choix d'un retour en arrière inacceptable en autorisant de nouveau l'enfermement de familles avec enfants construisant pour ce faire des lieux clos à deux pas des pistes d'envol", ajoute-t-elle. (Belga)