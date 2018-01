Record du monde du 60 mètres pour l'Américain Coleman

(Belga) L'Américain Christian Coleman a battu le record du monde du 60 mètres qui datait de 1998, avec un chrono de 6.37, vendredi lors de la réunion d'athlétisme en salle de Clemson, en Caroline du Sud.

Coleman, 21 ans, a amélioré de 2 centièmes le précédent chrono de référence de son compatriote Maurice Green (6.39), établi le 3 février 1998 à Madrid et égalé par Green, ancien détenteur du record du monde du 100 m, le 3 mars 2001 à Atlanta (Géorgie). En finale, Coleman, qui participait à sa première compétition de la saison, a devancé son compatriote Tevin Hester (6.57) et le Bahaméen Warren Fraser (6.69). Il avait déjà frappé les esprits en séries avec son chrono de 6.47 qui l'avait propulsé à la prMondiaux 2017 de Londres, derrière son compatriote Justin Gatlin et devant le Jamaïcain Usain Bolt. Il faisait également partie du relais américain, médaillé d'argent des Mondiaux-2017 sur 4x100 m. (Belga)