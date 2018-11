Réforme des pensions - ACV Metea estime probables des actions dans le secteur du métal et du textile

(Belga) William Van Erdeghem, le président de l'ACV-CSC Metea, estime que l'échec de la négociation entre les syndicats et employeurs sur les métiers pénibles rend de plus en plus probables des actions dans le secteur du métal et du textile.

"Les syndicats ont donné toutes les chances à la concertation avec le conseil national des employeurs. Dans plusieurs secteurs, le travail jusqu'à 67 ans n'est pas tenable. Nous savons ce qui se vit sur le lieu de travail. Le signal a souvent été envoyé aux employeurs: prenez vos responsabilités", selon Van Erdeghem. Il confirme que les syndicats du secteur vont évaluer "la brutalité des employeurs", mais des accords concrets en interne n'ont pas encore été pris.