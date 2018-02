Réforme des pensions - Fortes perturbations au Tec Charleroi, dans les régions de Liège et du Centre

(Belga) La grève contre la réforme des pensions est à l'origine de fortes perturbations sur le réseau wallon de transports en communs mardi matin, selon les différents sites internet du groupe Tec.

Au Tec Charleroi, 15% seulement des véhicules circulaient sur le réseau à 6h00. S'agissant des lignes de métro, à peine un métro circulait sur les lignes M3 et M4 et deux sur les lignes M1 et M2. Au Tec Liège-Verviers, 32% des services sont assurés, avec des situations très différentes en fonction des dépôts. Aucun bus n'est sorti du dépôt de Wanze, à peine 11% des services sont assurés au dépôt de Jemeppe et 12% au dépôt de Rocourt, par exemple. Mais à Eupen, 100% des services sont assurés et 81% à Verviers. Au Tec Hainaut, les perturbations des services de bus sont les plus importantes dans la région du Centre (20% des services assurés), à Mons et dans le Borinage (50%), selon une estimation. Dans le Hainaut occidental, 70% des services sont assurés. Au Tec Namur-Luxembourg, une grande majorité des bus circulent. Enfin, au Tec Brabant wallon, 73% des services sont assurés. (Belga)