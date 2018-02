Réforme des pensions - Les transports en commun fortement perturbés à Bruxelles

(Belga) Seules trois lignes de bus, six lignes de tram et trois lignes de métro sont exploitées mardi matin à 06h00 à Bruxelles, indique la Stib. Les transports en commun de la capitale sont perturbés mardi en raison d'une grève des services publics pour protester contre la réforme des pensions.

Les lignes de métro 1, 2 et 5 sont exploitées, les lignes de trams 3, 4, 7, 82, 92 et 94 également. Quant aux lignes de bus, seules les lignes 21, 87 et 95 et la navette 94 (suite au travaux avenue Forêt) sont desservies. La Stib rappelle que des attestations de perturbation peuvent être obtenues en ligne. (Belga)