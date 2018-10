Réforme des pensions - Plusieurs milliers de manifestants à Liège

(Belga) Plus de 7.000 personnes, selon les syndicats, se sont rassemblées mardi sur l'espace Tivoli à Liège à la suite de l'appel du front commun FGTB-CSC Liège-Huy-Waremme contre les mesures du gouvernement Michel en matière de pensions. Les manifestants ont réclamé "une pension décente pour tous à un âge raisonnable".

Les personnes réunies s'opposent à la pension à 67 ans et ont réclamé l'instauration d'un système de pension "juste, décent et égalitaire". Elles se sont dits prêtes à redescendre dans la rue afin de poursuivre le combat en vue d'une pension décente pour tous à un âge raisonnable. "C'est-à-dire une pension à 65 ans, une pension légale forte qui permette de vivre dignement, une prise en compte réelle de la pénibilité du travail et une pension minimum plus élevée pour éviter la précarité pour nos pensionnés", a précisé Gaëtan Stas, président de la CSC Liège-Huy-Waremme. Le front commun syndical a appelé les manifestants à boycotter le MR aux élections communales et provinciales du 14 octobre prochain. "Parce que les candidats aux communales partagent les mesures de ce gouvernement (fédéral, ndlr). La deuxième étape sera les élections législatives qui nécessiteront que l'on se mobilise d'autant plus pour éviter un gouvernement Michel 2", a insisté Christian Jacquemin, président de la FGTB Verviers. (Belga)